مصرع شخص وإصابة 4بحادث تصادم على طريق الإسماعيلية - القاهرة بسبب الشبورة

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل مع أتوبيس بالقرب من مفارق القصاصين على طريق الإسماعيلية / القاهرة.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مامور مركز شرطة القصاصين يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس سياحى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.