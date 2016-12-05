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فرنسا: إزالة تمثال للسيدة العذراء بسبب العلمانية

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فرنسا: إزالة تمثال للسيدة العذراء بسبب العلمانية فرنسا: إزالة تمثال للسيدة العذراء بسبب العلمانية

العذراء

أمر القضاء الفرنسى إدارة قرية هو سافوا الصغيرة فى شرق فرنسا، بإزالة تمثال للسيدة العذراء من حديقة عامة استنادا إلى مبدأ علمانية الدولة، كما أعلن رئيس بلدية القرية يوم 3 ديسمبر، وحرصا على عدم تواجد اى ظواهر تشير لديانة محددة.

ووُضع التمثال  عام 2011 فى حديقة تابعة لبلدية قرية بوبلييه بمقاطعة هوت سافوا فى شرق فرنسا، وصدر قرار قضائى أول فى يناير 2015 بإزالة التمثال، قبل القرار الأخير.

وأعطيت البلدية مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار القضائى تحت طائلة فرض غرامة قيمتها مئة يورو يوميا، حسب الحكم الصادر فى الرابع والعشرين من نوفمبر الماضى.

وقال رئيس بلدية قرية بوبلييه، جاستون لاكروا، الذى قدم نفسه على أنه “جمهورى يضمن العلمانية”، إنه ينوى البحث عن “أرض خاصة” لوضع تمثال السيدة العذراء فيها.

واحتج السكان على نصب التمثال لأن إدارة البلدية لم تبحث الأمر على مستوى مجلس البلدية، واستخدمت مع ذلك أموال البلدية لتنفيذ هذا المشروع.

يشار إلى أن فرنسا إحدى الدول الأكثر علمانية فى العالم، وتمارس فصلا قويا بين الدين والدولة والحياة العامة، وفى عام 2010 أصبحت فرنسا أول دولة فى أوروبا تمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.

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