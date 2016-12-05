زحام مرورى على طريق إسكندرية الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

كتب عبد الرحمن سيد

تسبب كسر فى ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى، فى إحداث كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه إلى ميدان الرماية، وتم إخطار عمال المحافظة لإصلاح الماسورة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، لسحب الكثافات المرورية بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا بوجود كثافات بطريق إسكندرية وميدان الرماية نتيجة كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لسحب الكثافات المرورية، كما تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة، للعمل على إصلاح الكسر، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.