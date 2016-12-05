محمود البنا يدير المواجهة الثامنه للإسماعيلى والرابع لدجلة

كتب- عادل عقل

اختارت اللجنة حكام مباريات اليوم الاثنين فى ختام الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز وجاءت الاختيارات كالتالى:

المقاولون × طنطا

هشام عبد الحميد حكما للساحة والثنائى حسن يوسف وحسن عبدالله مساعدان.

الاسماعيلى × دجلة :

الدولى محمود البنا حكما للساحة وكل من هانى مطر وأحمد عطية مساعدين.

النصر للتعدين × طلائع الجيش

أشرف رشاد حكما للساحة يعاونه إسلام أبوالعز وخالد زكى مساعدان .

مباراة الاسماعيلى ودجلة يديرها الدولى محمود البنا صاحب الـ35 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2014 يظهر فى اللقاء الرابع الموسم الحالى والـ59 له بالدورى وكانت اخر المباريات التى ادارها بالمسابقة مواجهة طلائع الجيش مع وادى دجلة فى اكتوبر الماضى اشهر البنا خلال المباريات الـ58 السابقة اشهر 220 بطاقة صفراء و16 حالة طرد واحتسب 24 ركلة جزاء.

يعد لقاء اليوم الثامن الذى يديره البنا للإسماعيلى والرابع للفريق دجلة بالدورى والثانى الموسم الحالى.

مواجهة طنطا والاسماعيلى

يدير عبد الحميد اللقاء الثانى لكل من المقاولون وطنطا بالدورى خلال مشواره التحكيمى هشام عبد الحميد احد الحكام التى لابد ان تستعين يهما اللجنة بشكل افضل فى الجولات المقبلة بالدورى.

أشرف رشاد حكم الدرجة الاولى الذى استفاد من قرار الـ" فيفا بمد السن" يدير المباراة الثانية له الموسم الحالى التى تجمع بين التعدين والطلائع والـ28 له بالدورى .

وكانت اخر مبارياته بالمسابقة التى جمعت بين المصرى والاسماعيلى التى اقيمت فى 17 نوفمبر الماضى وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أشهر الحكم خلال المباريات الـ27 السابقة التى ادارها 83 بطاقة صفراء و3 حالات طرد واحتسب 5 ركلات جزاء.

تعد مباراة اليوم الثانية التى يديرها لفريق طلائع الجيش بعدما ادار لقائه امام بتروجت الموسم الماضى ويعتبر اللقاء الاول لفريق التعدين بالدورى الممتاز.