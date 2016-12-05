بعد قليل.. بدء نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من مرسى

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعد قليل، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى.

وطالبت الدعوى فى مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة، وقالت الدعوى: "كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، والتى يترتب عليها مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى".

وأوضحت الدعوى أن تلك سابقة، وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى المصرى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.