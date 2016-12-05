إحباط تهريب طن دقيق مدعم وضبط 117 عبوة مواد غذائية فاسدة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب طن دقيق مدعم وضبط 117 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة .

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مستودع أسطوانات بوتاجاز كائن بقرية أبيس 6 مركز كفر الدوار لقيامه بالتصرف فى عدد ( 495 ) أسطوانة غاز مدعمة من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة وادى النطرون لقيامة بتجميع ( 1 ) طن دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة شبراخيت لحيازته عدد (1530 ) كيس ملح طعام مجهول المصدر و تحرر المحضر اللازم .

وأخيرا تم ضبط صاحب محل بقاله كائن بمدينة الرحمانية لحيازته عدد ( 117 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و تحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط " محمود ع.س. " عاطل ، سامح ا.ف. " عاطل ومقيما بندر حوش عيسى وبحوزتهما لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالي ( 250 ) جرام ومبلغ مالى 75 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث ، عن ضبط 14 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 98 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس ، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 2259 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة .