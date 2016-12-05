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تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من مطار القاهرة لعدم الحصول على تصريح بالعبور

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تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من مطار القاهرة لعدم الحصول على تصريح بالعبور تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من مطار القاهرة لعدم الحصول على تصريح بالعبور

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 08:44 ص

>كتب محمود عبد الغنى

 

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن عن طريق مطار بيشه جنوب غرب المملكة .العربية ، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى، بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن طائرة الخطوط اليمنية رقم  607 والمتجهة إلى عدن تأخرت لمدة تعدت الـ 5 ساعات عن موعد إقلاعها والذى كان محدد فى الـ3 من صباح اليوم إلى ما بعد الساعة الـ 8 للحصول على تصريح بالعبور فى أجواء آمنة.

 

 

 

 

 


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