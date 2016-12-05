تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من مطار القاهرة لعدم الحصول على تصريح بالعبور

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن عن طريق مطار بيشه جنوب غرب المملكة .العربية السعودية، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى، بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن طائرة الخطوط اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى عدن تأخرت لمدة تعدت الـ 5 ساعات عن موعد إقلاعها والذى كان محدد فى الـ3 من صباح اليوم إلى ما بعد الساعة الـ 8 للحصول على تصريح بالعبور فى أجواء آمنة.