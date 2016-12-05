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المرور يغلق طريق الكريمات وإسكندرية الصحراوى وأسيوط الغربى بسبب الشبورة

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المرور يغلق طريق الكريمات وإسكندرية الصحراوى وأسيوط الغربى بسبب الشبورة المرور يغلق طريق الكريمات وإسكندرية الصحراوى وأسيوط الغربى بسبب الشبورة

>كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور طريق الكريمات، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من بنى سويف اتجاه القاهرة والعكس.

كما تم إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى أمام حركة السيارات للقادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية والعكس بسبب الشبورة، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات، كما تم إغلاق طريق اسيوط الغربى بنطاق محافظة اسيوط لحين تلاشى الشبورة و منعا لوقوع اى مرورية

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور حال غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.

 

 


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مصر 365

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