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بالفيديو: افتتاح المرحلة الأولى من جسر الاتحاد بأم القيوين

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بالفيديو: افتتاح المرحلة الأولى من جسر الاتحاد بأم القيوين بالفيديو: افتتاح المرحلة الأولى من جسر الاتحاد بأم القيوين

افتتحت صباح اليوم الاثنين بعض الطرق على جسر الاتحاد بأم القيوين، بحضور المقدم سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

و أصبح بإمكان مستخدمي الطريق الصعود على الجسر للراغبين بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان ( فلج المعلا)،  والعكس من الاتجاه، إذ بإمكان القادمين من شارع الشيخ زايد بن سلطان إلى إمارة أم القيوين الصعود على الجسر مباشرة.

كما تم افتتاح الطريق للقادمين من عجمان إلى رأس الخيمة بطريق الاتحاد وأيضاً افتتح الطريق المعاكس من رأس الخيمة إلى عجمان.

وسيتم افتتاح الجسر بشكل كلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتهيب القيادة العامة لشرطة أم القيوين مستخدمي الطريق إلى إتباع كافة القوانين وأنظمة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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