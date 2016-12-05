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"المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة

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"المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة "المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة

>عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة  ببعض الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وكذلك الحذر عند القيادة فى حالة ازدياد الشبورة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامتهم.

 

ومن المتوقع أن تتسبب الشبورة المائية  فى ظهور كثافات مرورية،على بعض الطرق الصحراوية والزراعية،  منها إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول  رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.

 

 


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