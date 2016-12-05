خبير سياسى يضع 3 طرق لعب للمباراة السياسية بين أمريكا ومصر والخليج وإيران

كتب – مايكل فارس

قال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن التصريحات الإيرانية الخاصة بسيطرتها على مضيق هرمز، جاءت رد فعل عقب تجديد أمريكا العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، فأرادت الأخيرة إظهار أنها غير منبطحة فأصدرت تلك التصريحات العدائية، إضافة إلى أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى يريد إعادة التفاوض مع إيران فى عدد من مواد الاتفاق النووى.

وأضاف عودة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 3 فاعلين دوليين فى تلك الأزمة وهى أمريكا وإيران ودول الخليج ومصر معهم، لذا فهناك ثلاث نماذج للعب المباراة السياسية، أولها أن تقوم مصر بدور الوسيط بين دول الخليج وإيران وأمريكا، ولكن هل تستطيع الدبلوماسية المصرية لعب تلك المباراة؟ الفترة المقبلة ستكشف ذلك.

وتابع عودة، والنموذج الثانى، أن تشكل مصر ودول الخليج تحالفا قويا تحت هيمنة الإدارة المصرية لـ"التفاعل" مع أمريكا وإيران، وهناك النموذج الثالث وهو الأصعب والمرجح، أن تدخل اليمن طرفا فى اللعبة، وأن تقبل دول الخليج والسعودية النفوذ الإيرانى فى اليمن مقابل، مقابل فتح إيران مائدة المفاوضات على الاتفاق النووى الذى ابرمته مع أمريكا، وهذه تسوية يمكن التوافق عليها بكرامة للدولة المشاركة فيها.

وكان العميد باقر زادة مسئول البحث عن المفقودين فى القوات المسلحة الإيرانية، قد فجر مفاجأة الجمعة قائلا: "مضيق هرمز والخليج منطقة استراتيجية وإيران تبسط سيطرتها على هذه المنطقة بشكل كامل".