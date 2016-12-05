"الإدارية العليا" تنظر اليوم طعن الحكومة على حكم بطلان "تعيين الحدود البحرية"

كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل الماضى.

وأجلت المحكمة فى جلستها الماضية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نظر الدعوى للرد والتعقيب، مع التصريح لطرفى الطعن بتقديم مستندات خلال أسبوع.