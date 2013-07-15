المروحيات تخفف من تحليقها بسيناء

هدأت وتيرة تحليق طائرات الاباتشى على مدن شمال سيناء العريش والشيخ زويد ولم تخرج طائرات الاباتشى لتحلق منذ مساء اول امس.

وكان عدد من المسلحين قد قاموا بزرع عبوه ناسفة بجوار الطريق الدولى الشيخ زويد رفح بقرية الوفاق وفور مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة انفجر اللغم دون ان يصيب المدرعة باية خسائر ولاذ المسلحون بالفرار.

وكانت اسرائيل قد اعلنت عن استهداف مسلحون لدورية اسرائيلية ونفى مصدر سيادى صحة تلك الانباء ولكن سرعان ما تراجعت اسرائيل عن تصريحاتها واكدت ان المعلومات الرسمية هو حدوث اشتباكات بين الجيش المصرى ومسلحون بجوار الحدود المصرية الاسرائيلية.

من جانبة اصدر اتحاد قبائل سيناء بيانا يشجب بشدة الحادث الاليم الذى استهدف الحافلة التى كانت تقل العمال.

واكد الشيخ ابراهيم المنيعى ان ما يحدث لا يرضى بشر ولا يقر دين عمال فى طريقهم الى عملهم ويستهدفون من قبل مسلحون لابد من وقفة مع ما يحدث فى سيناء ان الاوان للتحرك لايجاد وسائل للخروج من تلك الاحداث.