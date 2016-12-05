ضبط المتهمين بقتل عامل بالشئون الاجتماعية بالشرقية لسرقة دراجته البخارية

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، من ضبط المتهمين بقتل عامل بالشئون الاجتماعية وسرقة دراجته البخارية، وتم إخطار نيابة منيا القمح التى قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار الدكتور ياسر هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بمقتل" طاهر محمد مصطفى " 56 سنة عامل بالشئون الاجتماعية ومقيم شلشلمون منيا القمح نتيجة إصابته بطلق نارى بالفخذين الأيمن والأيسر "فتحة دخول وخروج " على أثر قيام مجهولين بإطلاق عيار نارى أحدث إصابته واستولوا على دراجته البخارية وفروا هاربين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 49160 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2016.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائى، برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه النقيبين محمد فؤاد وأحمد شويخ، وقاد فريق البحث العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر مفتش الأمن العام بالشرقية، تبين قيام كل من " نبيل م ع " 19 سنة عاطل و" هاشم صبرى م ع " 18 سنة عاطل و" أحمد ص ع ف" 24 سنة عاطل مقيمين دائرة المركز، تمكن فريق البحث الجنائى من ضبط المتهمين، بحوزتهم بندقية إلية وعدة طلقات، وتبين قيامهم ببيع الدراجة البخارية لأحد الأشخاص وتم الوصول للدراجة، والتحفظ على الجناة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.