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سعر الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر فى محلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر فى محلات الصاغة سعر الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر فى محلات الصاغة

يشهد سوق الذهب منذ بداية شهر ديسمبر توتر كبير على غير العادة حيث يرتفع إلى أعلى مستوى ثم يهبط بشكل سريع حيث شهد اليوم الإثنين إنخفاض عن أمس بفارق وصل إلى 8 جنيهات فى جرام 24 ، و يتسائل الكثير إلى متى سيظل سوق الذهب متوتر بين الإرتفاع و الإنخفاض الذى لا يذكر و لا يشكل فرق كبير مع متطلبات المعيشة مع المواطنين و هل سيبقى سوق الأصفر خارج سيطرت .

الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2016

على الرغم من الإرتفاع الملحوظ و الإنخفاض بين الحين و الأخر لأسعار الذهب إلا أن السوق مازال يشهد حركات شراء للذهب بشكل جيد ، بالطبع إختلف الأمر عن ذى قبل فى حركة الشراء للأصفر منذ إستمرار إرتفاعه بشكل جنونى فى العام الحالى و خاصة بعد تهاود سعر النفط فى الشهور الماضية ، و سعر الذهب وصل اليوم الاثنين إلى 666 لعيار 24

بينما وصل عيار 22الى 611 جنيه

و عيار 21 الى 583 جنيه

و عيار 18 الى 500 جنيه

و عيار 14 الى 389 جنيه

و عيار 12 الى 333 جنيه

بينما وصل سعر الاونصة الى 20.721 جنيه

و الجنيه الذهب الى 4.664 جنيه

و كيلو الذهب وصل الى 666.286 جنيه

هذا الأسعار بالطبع بدون المصنعية

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