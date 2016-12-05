موجة غضب على مخرج Last Tango in Paris بسبب تصريح عمره 3 سنوات

إعترف المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي Bernardo Bertolucci أنه تآمر مع الممثل مارلون براندو Marlon Brando على الممثلة ماريا شنايدر Maria Schneider ، أثناء تصوير مشهد الإعتداء في فيلم Last Tango in Paris، مشيراً إلى أنها لم تكن على علم بالمشهد ولم يتم بموافقتها.

وبالرغم من أن الفيديو الذي يتحدث فيه المخرج مر عليه أكثر من 3 سنوات، إلا أن ظهوره مجدداً على الساحة وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي أثار استياء العديد من مشاهير هوليوود.

ووفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية، قال برتولوتشي: "فكرة مشهد الإغتصاب أتتني أنا ومارلون براندو في صباح يوم التصوير، كنا نريد أن تظهر ردة فعل ماريا كفتاة عمرها 19 عاماً وليس كممثلة".

وتابع: "أعتقد أنها تكرهني أنا وبراندو لأننا لم نخبرها قبل التصوير، ولكن بالرغم من أن هذه الخطة بشعة إلا أنني لا أندم على الطريقة التي صورت بها المشهد".

وكانت الممثلة ماريا شنايدر قالت في حوار لها مع The Daily Mail البريطانية قبل وفاتها: "غضبت بشدة منهما، وكان عليّ أن أتصل بوكيل أعمالي أو المحامي الخاص بي ليحضرا إلى مكان التصوير، لأنه ليس من المفترض أن تجبر الممثل على فعل شيء لا يعلمه ولم يكتب في السيناريو، لكنني لم أكن أعي ذلك آنذاك".

وتابعت: "شعرت بالإهانة من برتولوتشي وبراندو عقب تصوير المشهد، كما أن براندو لم يعتذر لي أو يشعر بالندم بعد ذلك.. على العكس، مارلون قال لي: ماريا لا تقلقي، إنه مجرد فيلم".

هذه التصريحات تسببت في موجة من الهجوم على المخرج الإيطالي، وكتبت الممثلة جيسيكا شاستين Jessica Chastain: "إلى كل من يحب هذا الفيلم، أنتم تشاهدون فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تتعرض للإعتداء من قبل رجل يبلغ 48 عاماً، والمخرج دبّر هذا الفعل. إنني أشعر بالمرض".

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