أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انعقاد المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للشعب الهوائية الثلاثاء المقبل

Google+ Print
انعقاد المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للشعب الهوائية الثلاثاء المقبل انعقاد المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للشعب الهوائية الثلاثاء المقبل

>كتبت أمل علام

يعقد المؤتمر الإقليمى السنوى الــ 15 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية ،فى الفترة من الثلاثاء 6 إلى الجمعة 9  ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس إن المؤتمر سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر الساعة الرابعة مساء بمركز التعليم المتطور بطب قصر العينى.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى ،والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ،والدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى ، والدكتور شريف ناصح أمين مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة .

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر ستبدأ يوم 7 وتستمر حتى يوم 9 ديسمبر. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365