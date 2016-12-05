انعقاد المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للشعب الهوائية الثلاثاء المقبل

كتبت أمل علام

يعقد المؤتمر الإقليمى السنوى الــ 15 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية ،فى الفترة من الثلاثاء 6 إلى الجمعة 9 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس إن المؤتمر سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر الساعة الرابعة مساء بمركز التعليم المتطور بطب قصر العينى.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى ،والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ،والدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى ، والدكتور شريف ناصح أمين مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة .

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر ستبدأ يوم 7 وتستمر حتى يوم 9 ديسمبر.