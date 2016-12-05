ضحايا ولاية حلمى الثانية مع الزمالك

كتب رامى ناجى

كشفت الأيام الأولى فى الولاية الثانية لمحمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك ظهور بعض الضحايا فى صفوف لاعبى القلعة البيضاء وهو ما ستؤكده الأيام القادمة أو سيثبت عكس ذلك .

ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية ثلاثة لاعبين أصبحوا أول ضحايا لمحمد حلمى فى ولايته الثانية بالزمالك :-

أحمد دويدار

رغم مشاركة أحمد دويدار فى عدد من المباريات بشكل أساسى لكنه خرج من تشكيلة أولى مباريات محمد حلمى الذى فضل الدفع بالثنائى على جبر ومحمود حمدى بالتشكيل الأساسى، مما جعل اللاعب يفكر فى الرحيل رسميا خلال يناير المقبل نظير التنازل عن مستحقاته .

أحمد جعفر

تواجد أحمد جعفر فى قوائم الزمالك خلال المباريات الأخيرة وشارك فى بعضها كأساسى أو كبديل حتى جاء محمد حلمى ليخرج اللاعب من القائمة نهائيا ويغيب عن لقاء الداخلية رغم عدم معاناته من إصابة .

معروف يوسف

لعب معروف يوسف بشكل أساسى مع الزمالك فى الفترة الأخيرة، وتواجد فى قائمة مباراة الداخلية لكن قرر محمد حلمى استبعاده من القائمة النهائية ليغيب تماما عن المباراة سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء .