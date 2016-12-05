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طبيب عالمى يحضر مؤتمر مصر تستطيع بالغردقة ويناظر حالات أورام 13 ديسمبر

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طبيب عالمى يحضر مؤتمر مصر تستطيع بالغردقة ويناظر حالات أورام 13 ديسمبر طبيب عالمى يحضر مؤتمر مصر تستطيع بالغردقة ويناظر حالات أورام 13 ديسمبر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن وصول الدكتور العالمى هشام عاشور مدير مستشفى ايثالون بألمانيا خبير جراحات النساء وسرطان الرحم والثدى لمستشفى الغردقة العام يومى 13-14 ديسمبر، لمناظرة الحالات الخاصة بأورام الجهاز التناسلى والثدى -والسقوط الرحمى والسلس البولى.

 

وذلك على هامش حضوره لمؤتمر علماء بالخارج "مصر تستطيع" المقام بمدينة الغردقة يومى 14 و15 ديسمبر الجارى.

 

ودعت الشئون الصحية المواطنين على من يرغب فى توقيع الكشف المجانى تسجيل الأسماء بمستشفى الغردقة العام.


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