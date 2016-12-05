الخرطوم: تجديد عضويتنا بـ"الأسلحة الكيميائية" يعد ردا حاسما على العفو الدولية

الخرطوم أ ش أ

اعتبر وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم، تجديد عضوية السودان لفترة ثانية باللجنة التنفيذية لمنظمة الأسلحة الكيميائية، بمثابة موقف قوى، ورسالة واضحة لصالح تحقيق السلام والتنمية فى دارفور.

وقال بالنعيم - فى بيان صحفى الأحد - إن تجديد العضوية فى الجهاز التنفيذى لأعلى سلطة مختصة بالأسلحة الكيميائية فى العالم، يعتبر رداً حاسما وقاطعاً على دعاوى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حول استخدام تلك الأسلحة فى دارفور، و"التى هدفت لإثارة الفتنة وتأجيج النزاعات".

يذكر أنه تم تجديد عضوية السودان فى اللجنة التنفيذية لمنظمة الأسلحة الكيميائية لفترة ثانية تستمر عامين، اعتبارا من العام المقبل 2017، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذى عقد بالعاصمة الهولندية لاهاى فى الفترة من 28 نوفمبر الماضى وحتى الثانى من ديسمبر الجاري.