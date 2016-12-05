أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخرطوم: تجديد عضويتنا بـ"الأسلحة الكيميائية" يعد ردا حاسما على العفو الدولية

Google+ Print
الخرطوم: تجديد عضويتنا بـ"الأسلحة الكيميائية" يعد ردا حاسما على العفو الدولية الخرطوم: تجديد عضويتنا بـ"الأسلحة الكيميائية" يعد ردا حاسما على العفو الدولية

> الخرطوم أ ش أ

اعتبر وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم، تجديد عضوية السودان لفترة ثانية باللجنة التنفيذية لمنظمة الأسلحة الكيميائية، بمثابة موقف قوى، ورسالة واضحة لصالح تحقيق السلام والتنمية فى دارفور.

 

وقال بالنعيم - فى بيان صحفى الأحد - إن تجديد العضوية فى الجهاز التنفيذى لأعلى سلطة مختصة بالأسلحة الكيميائية فى العالم، يعتبر رداً حاسما وقاطعاً على دعاوى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حول استخدام تلك الأسلحة فى دارفور، و"التى هدفت لإثارة الفتنة وتأجيج النزاعات".

 

يذكر أنه تم تجديد عضوية السودان فى اللجنة التنفيذية لمنظمة الأسلحة الكيميائية لفترة ثانية تستمر عامين، اعتبارا من العام المقبل 2017، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذى عقد بالعاصمة الهولندية لاهاى فى الفترة من 28 نوفمبر الماضى وحتى الثانى من ديسمبر الجاري.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365