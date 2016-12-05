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جماهير الأهلى تهاجم مدحت العدل بهاشتاج على تويتر بعد سبه لأحد منتقديه

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جماهير الأهلى تهاجم مدحت العدل بهاشتاج على تويتر بعد سبه لأحد منتقديه جماهير الأهلى تهاجم مدحت العدل بهاشتاج على تويتر بعد سبه لأحد منتقديه

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شنت جماهير النادى الأهلى، هجوما حادا على الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وذلك بعد تغريدته التى وصف خلالها ضربة الجزاء التى حصل عليها النادى الأهلى فى مباراة المقاصة، بأنها فضيحة بكل المقاييس.

 

وكتب العدل عبر حسابه على موقع المدونات المصغرة "تويتر": "ضربة جزاء فضيحة بكل المقاييس واللى بيتكلموا على جون وادى دجلة دى تعدى على أى حكم لكن الفجر ده يعيدنا لأيام سودا.. عبد الرءوف عبدالعزيز وإخوته".

 

 

 

هجوم جماهير الأهلى على العدل، لم تكن بسبب رأيه عن ضربة الجزاء، كونها مستحقة أم لا، إلا أن رد العدل بألفاظ خادشة على أحد منتقديه كان السبب فى هجوم الجماهير الحمراء.

 

رضا سرحان، انتقد تغريدة مدحت العدل، قائلاً: "هو العقل بقى عملة نادرة ولا انت تخصص ولعة خد نفسك شوية، واتكلم كلام مسئول، خسارة حرف الدال اللى بقى يلم".

 

رد مدحت العدل على منتقده، جاء مفاجئاً لجميع متابعيه حيث علق قائلاً: "تستاهل الواحد يبقى قليل الأدب مع أمثالك وبلوك يا حيوان".

 

مدحت العدل يسب أحد منتقديه

 


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