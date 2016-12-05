أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البيئة" تستعد لإصدار تقرير يحدد مناطق تجمع "القرش" بالبحر الأحمر آخر ديسمبر

Google+ Print
"البيئة" تستعد لإصدار تقرير يحدد مناطق تجمع "القرش" بالبحر الأحمر آخر ديسمبر "البيئة" تستعد لإصدار تقرير يحدد مناطق تجمع "القرش" بالبحر الأحمر آخر ديسمبر

>كتب محمد محسوب

قال الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن باحثى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر يجرون دراسة وبرنامجا لرصد أسماك القرش ومن المقرر أن ينتهى البرنامج ويصدر التقرير الخاص بها نهاية ديسمبر الجارى.

 

وأضاف الدكتور جمال جمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقرير الذى ستعده الوزارة عن القروش بالبحر الأحمر ستتضمن أماكنها وسلوكياتها ومناطق تجمعها، موضحا أنها تجرى بواسطة خبراء من الوزارة باستخدام كاميرات وأجهزة ومعدات حديثة وعالية الدقة.

 

وأكد جمعة على عقد اجتماعات بين الوزارة ومعهد علوم البحار باستمرار للاتفاق على الأدوار والمهام فى رصد أسماك القرش.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365