"البيئة" تستعد لإصدار تقرير يحدد مناطق تجمع "القرش" بالبحر الأحمر آخر ديسمبر

كتب محمد محسوب

قال الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن باحثى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر يجرون دراسة وبرنامجا لرصد أسماك القرش ومن المقرر أن ينتهى البرنامج ويصدر التقرير الخاص بها نهاية ديسمبر الجارى.

وأضاف الدكتور جمال جمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقرير الذى ستعده الوزارة عن القروش بالبحر الأحمر ستتضمن أماكنها وسلوكياتها ومناطق تجمعها، موضحا أنها تجرى بواسطة خبراء من الوزارة باستخدام كاميرات وأجهزة ومعدات حديثة وعالية الدقة.

وأكد جمعة على عقد اجتماعات بين الوزارة ومعهد علوم البحار باستمرار للاتفاق على الأدوار والمهام فى رصد أسماك القرش.