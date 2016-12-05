مؤتمر يستعرض أسباب التقزم وخلل النمو الجنسى

كتبت أمل علام

تعقد مجموعة طنطا للغدد الصماء" TAEG " مؤتمرها السنوى الثانى لأمراض الغدد الصماء تحت عنوان، "موضوعات هامة فى خلل النمو" بمستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى،فى الفترة ما من 8 إلى 9 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور ياسرعبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، إن المؤتمر يناقش كل ما يتعلق بخلل النمو كالتقزم، والعملقة، وتأخر البلوغ ،وخلل النمو الجنسى، ويفتح المؤتمر آفاق جديدة وطرق جديدة لعلاج حالات التقزم كالأنواع الجديدة من هرمون النمو ،وكذلك العلاج الجراحى باستخدام جهاز ليزاروف ، موضحا أن المؤتمر يناقش الجديد فى طرق تشخيص البلوغ وخلل النمو الجنسى،وأيضا الجديد فى علاج هذه الحالات ،كما يناقش المؤتمر علاقة تأخر نمو الجنين داخل الرحم ،وعلاقته بالنمو المستقبلى للأطفال ،إضافة إلى استعراض علاقة الأمراض المزمنة فى الأطفال منذ الصغر ،واستخدام بعض الأدوية فى سن مبكر بخلل النمو.

يشارك فى المؤتمر أساتذة من 11 جامعة مصرية متخصصة فى هذا المجال.