إيهاب جلال يرحب بإعارة ثلاثى المقاصة إلى طنطا

كتب سليمان النقر

رحب الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال بانتقال الثلاثى حسين رجب وأحمد صابر ومحمود يوسف "أبو جودة" لاعبي الفريق الفيومى إلى صفوف طنطا، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، بعد تقدم الأخير بعرض رسمى لاستعارة الثلاثي بدءا من يناير القادم، لاسيما أن اللاعبين لا يحصلون علي فرصة المشاركة مع الفريق الفيومى منذ بداية الموسم وخارج حسابات الجهاز الفني.

ويرغب الجهاز الفني للمقاصة في منح الفرصة لثلاثي المقاصة في المشاركة مع طنطا في الدور الثاني بالدورى من أجل الحكم عليهم وتحديد موقفهم بعد العودة إلى صفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما أن ضيق الوقت وتلاحم المباريات تحرمه من منح الفرصة للثلاثى.