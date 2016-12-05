انطلاق البطولة العربية لأندية سيدات الطائرة باستاد القاهرة

كتبت ندى مجاهد

تفتتح اليوم الاثنين، منافسات البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بالصالة المغطاه باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 11 ديسمبر الجارى .

يشارك فى هذه البطولة أندية كل من ، البحرين البحرينى - الدفاع المغربى - دى لاسال الأردنى - المجمع الجزائرى - المتين اللبنانى- الأهلى المصرى .

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للبطولة مواجهات بين كل من ، البحرين البحرينى مع دى لاسال الأردنى و المجمع الجزائرى مع المتين اللبنانى و الدفاع المغربى مع الأهلى فى المباراة التى ستشهد افتتاح المنافسة .

فيما يشهد اليوم الثانى للبطولة مواجهات بين كلا من ، الدفاع المغربى مع المجمع الجزائرى و دى لا سال الأردنى مع المتين اللبنانى و البحرين البحرينى مع الأهلى قبل ان يحصل الفرق على راحة المباريات يوم الأربعاء ، على ان تقام الجولة الثالثة يوم الخميس القادم و الرابعة الجمعة ، لتحصل الفرق على راحة يوم السبت قبل ان تختتم المنافسة يوم الأحد القادم .

كان مسئولو الاتحاد المصرى للكرة الطائرة قد وجهوا الدعوة إلى المهندس خالد عبد العزيز لحضور الافتتاح باستاد القاهرة الذى نقلت اليه المباريات بعد رفض الأمن إقامتها بنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والذى انسحب من البطولة .