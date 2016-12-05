خادم الحرمين شارك الأشقاء أفراحهم.. وشرّف مهرجان زايد التراثي

شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مهرجان زايد التراثي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول خادم الحرمين مقر المهرجان بمنطقة الوثبة في إمارة أبوظبي كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين مكانه في المنصة الرئيسية بدأت فقرات الحفل بعرضة "العيَّالة" إحدى الفنون الشعبية الإماراتية ترحيباً بخادم الحرمين. ثم انطلقت مسيرة الاتحاد التي تضم حشوداً من أبناء القبائل الإماراتية من مختلف إمارات الدولة.

بعدها شاهد خادم الحرمين وأصحاب السمو والحضور عروضاً للخيل والهجن. ثم ألقيت قصيدة شعرية بعنوان "قصيدة سلمان" للشاعر جمعة بن مانع السويدي.

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين والحضور إلقاءً شعرياً شعبياً "العازي" من كلمات الشاعر سيف بن محمد الكعبي. وفي ختام الحفل غادر خادم الحرمين الشريفين المنصة الرئيسية للمهرجان وسط ترحيب وحفاوة من الجميع.

ثم تجول خادم الحرمين الشريفين بالحافلة في المهرجان؛ حيث اطلع -رعاه الله- على ما يضمه مهرجان زايد التراثي من أجنحة وعروض تراثية.

خادم الحرمين يتحدث مع محمد بن زايد وإلى جواره محمد بن راشد