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دعوة سعودية قطرية إماراتية تركية لجلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن سورية

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قررت ممثليات المملكة وقطر والإمارات وتركيا لدى الأمم المتحدة عدم التوقيع على رسالة لممثلي كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا تدعو إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة حول الوضع في سورية، معتبرين أن الظروف المرعبة في سورية تبرر الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء السبت عن وفود الدول الأربع.. قالوا فيه: إن سفك الدماء المستمر في سورية، والوضع الإنساني المرعب في حلب تعد مبررا للدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لتقديم توصيات حول المسائل المتعلقة بالسلام والأمن العالمي في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على ذلك بسبب عدم توفر حالة الإجماع.

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