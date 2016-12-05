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اليمن: تحرير منفذ علب الحدودي وتقدم كبير في معقل الانقلابيين

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اعلن الجيش الوطني اليمني رسميا تحرير منفذ علب الحدودي مع المملكة من قبضة الانقلابيين فيما حقق تقدما كبيرا في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي.

وقال الجيش في بيان له ان وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي تمكنت من استكمال تحرير منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وذكر قائد محور صعدة العميد عبيد الاثلة أن عمليات التحرير مستمرة وأن وحدات الجيش والمقاومة في تقدم مستمر.

مضيفا في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ان الأيام القادمة ستشهد مفاجآت طيبة.

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