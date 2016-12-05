السجن 30 عاماً لإرهابي ألقى قنبلة على دورية وشارك في سطو مسلح

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة برد طلب المدعى العام بقتل مواطن تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وأصدرت حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن ثلاثين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، بعد إدانته باشتراكه مع غيره في صناعة قنبلة ملوتوف وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية واستيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية، وتفجير اسطوانة غاز في القطيف، ومحاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية.