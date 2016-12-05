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الموصل: أفراح في الخفاء.. بعيداً عن بطش الإرهابيين!

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أعراس وأغان خلف أبواب موصدة وهواتف نقالة مدفونة في أكياس الطحين والأرز وإرسال تلفزيوني ليلا.. لدى العراقيين الذين عاشوا تحت حكم تنظيم داعش في منطقة الموصل قصص كثيرة يروونها عن "تمرد" غير معلن داخل بيوتهم بعيدا عن أعين المتطرفين وبطشهم.

فضل غالبية الذين تم الالتقاء بهم استخدام أسماء مستعارة رافضين الظهور أمام الكاميرا خوفا على أقارب لهم لا يزالون يعانون في مناطق سيطرة التنظيم المتطرف.

ويروي علي (24 عاما) وشيماء (20 عاما) أنهما تزوجا قبل أربعة أشهر في الموصل، ونزحا في بداية نوفمبر إلى مخيم حسن شام شرق الموصل.

وتقول شيماء "ارتديت يومها فستانا أبيض، صففت شعري وزينت وجهي بالماكياج، لكني وضعت الخمار الأسود وعباءة سوداء طويلة خلال انتقالي من منزلنا وصولا إلى بيت علي".

ويروي علي بدوره "في منزل أهلي أغلقنا الأبواب وأدرنا مولد الكهرباء ليطغى صوته على صوت الأغاني".

ويحظر تنظيم (داعش) كل أنواع التسلية.

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