اليوم.. إقلاع أول رحلة لمصر للطيران لمدريد وعودتها لمطار الأقصر الدولى

كتب محمد طنطاوى

تبدأ شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، تشغيل رحلة جديدة بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة الأقصر عبر مطار القاهرة لنقل السائحين، وذلك عقب استئناف رحلاتها بين الأقصر ولندن خلال الموسم الشتوى الحالى.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر إقلاع الرحلة 754 فى الثالثة من ظهر اليوم الاثنين لتصل فى التاسعة مساءً إلى مطار الأقصر الدولى.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن وصول أولى رحلاتها من إجمالى 24 رحلة خاصة قادمة مباشرة من مدينة ناريتا اليابانية إلى مطار الأقصر الدولى، وعلى متنها 230 سائحا يابانيا تم التعاقد عليها من قبل إحدى الشركات، ويستمر تسيير هذه الرحلات 6 أشهر بخط سير القاهرة أوزاكا ناريتا الأقصر حتى7 مايو القادم، مستهدفة نقل 10 آلاف سائح يابانى.