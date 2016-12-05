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الوقاية من العنف الأسري.. مكافحة للإرهاب

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الوقاية من العنف الأسري.. مكافحة للإرهاب الوقاية من العنف الأسري.. مكافحة للإرهاب

انطلقت أمس، أعمال البرنامج التدريبي "الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري"، الذي تنظمه كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة بين الخامس والتاسع من الشهر الجاري (من 4 إلى 8 ديسمبر)، بمقر الجامعة بالرياض.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري الوطني للتصدي لظاهرة العنف الأسري، رغبة في حماية الأطفال من الإيذاء، من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال بالإيذاء بأي شكل.

ويناقش البرنامج جملة من الموضوعات من أبرزها: قضايا العنف الأسري من منظور محلي ودولي، والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري والاتفاقيات الدولية ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري وإجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري، والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري والاتفاقيات الدولية، ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري، وأساليب تلقي البلاغات وطرق البحث والتحري في قضايا إيذاء الأطفال.

كما يتطرق البرنامج إلى القواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال ضحايا الإيذاء، والقواعد المهنية لاستجواب المتهم في هذه النوعية من القضايا، وإعداد التقارير المتعلقة بها، وأساليب وطرق جمع الأدلة المادية وطرق فحص الأدلة الثبوتية والطب الشرعي وقضايا إيذاء الأطفال والمفاهيم المختلفة لإيذاء الأطفال والأنماط الجسدية والنفسية للإصابات في قضايا الإيذاء، ودور الجهات الأمنية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ودور الوقاية من العنف الأسري في قضايا الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

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