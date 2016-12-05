تقديم اللقاحات لـ1243 لاجئاً سورياً في الزعتري

قدمت عيادة اللقاحات والتطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري، العلاج الوقائي الطبي من اللقاحات والتطعيمات لـ1243 لاجئاً سورياً خلال شهر نوفمبر، ضمن البرنامج الصحي الذي تطلقه الحملة "شقيقي صحتك تهمني".

وأفاد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني، أن عمل عيادة اللقاحات والتطعيمات يتمثل في إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي تم إقرارها من الأطباء المختصين العاملين في العيادات التخصصية السعودية، لمختلف الفئات العمرية وذلك ضمن البرامج الوقائية التي تتبعها الحملة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية بين الأشقاء السوريين لا قدر الله وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الهجرة الدولية.

من جهته، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان أن الحملة تركز على الجوانب الجسدية والمعنوية والنفسية للأشقاء السوريين، خصوصاً خلال وجودهم في مخيمات اللجوء والتي تعتبر بيئة خصبة لاحتضان الكثير من الأوبئة والأمراض مع وجود عوامل أخرى مثل التقلبات المناخية التي تشهدها مناطق وجودهم حالياً وما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم.

بدورهم، عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي لقاء وقفتهم الصادقة إلى جانب أشقائهم من الشعب السوري جراء الأزمة المستمرة في بلادهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويحميها من كل مكروه.