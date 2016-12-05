د. المهنا لـ «الرياض»: «الشورى» ينهي استعداداته لاستقبال الأعضاء الجدد

د. محمد المهنا

أنهى مجلس الشورى استعداداته لاستقبال أعضاء المجلس الجدد الذين قضى الأمر السامي الكريم الذي صدر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم أعضاء بالمجلس في دورته السابعة. أوضح ذلك لـ( الرياض) المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا. وقال إن الإدارات المعنية بجهاز المجلس بتوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وضعت الخطط اللازمة قبل فترة وبحسب اختصاصاتها بما يمكن الأعضاء من مباشرة مهامهم وممارسة أعمالهم في اسرع وقت ويتيح لهم التعرف على مراحل اتخاذ القرار في المجلس وطبيعة عمل أجهزته الداخلية وآليات العمل المتبعة فيه ودورها المساند للأعضاء في صناعة القرار داخل المجلس.

وأشار الدكتور المهنا إلى ان الإدارة العامة لشؤون الأعضاء بالمجلس اتمت استعداداتها منذ عدة أشهر وشكلت لهذا الغرض فرق عمل متعددة ووضعت خطة عمل متكاملة للإعداد لاستقبال الأعضاء الجدد تبدأ بالعمل على إعادة تأهيل المكاتب، وتجهيزها وإعداد حقيبة تحوي أنظمة وكتيبات مهمة لعضو المجلس، أبرزها كتاب الدليل الإرشادي لعضو المجلس الذي يتضمن تعريفا باختصاصات المجلس ووحداته الأساسية وآليات عملها، وكذلك منهجيات العمل في اللجان المتخصصة بالمجلس آلية توزيع الأعضاء فيها، وواجبات وحقوق عضو المجلس والخدمات المساندة له، وكذلك معلومات عن الشعبة البرلمانية وآلية عملها، وغيرها من المعلومات المفيدة للعضو قبل ممارسته لأعماله.

ولفت إلى ان الإدارة العامة لشؤون الأعضاء بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة والصيانة انتهت من تهيئة مكاتب الأعضاء وتأمين كافة احتياجاتهم المكتبية والإلكترونية بما يساعد عضو المجلس على مباشرة عمله فور بدء أعمال السنة الأولى من الدورة الجديدة. كما أعدت الإدارة خطة متكاملة لآلية استقبال عضو المجلس الجديد.

واختتم المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا تصريحه مفيدا أنه من المنتظر أن يتم في أول جلسة من جلسات المجلس للسنة الأولى تشكيل لجان المجلس المتخصصة وتوزيع أعضاء المجلس فيها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.