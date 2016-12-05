أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. المهنا لـ «الرياض»: «الشورى» ينهي استعداداته لاستقبال الأعضاء الجدد

Google+ Print
د. المهنا لـ «الرياض»: «الشورى» ينهي استعداداته لاستقبال الأعضاء الجدد د. المهنا لـ «الرياض»: «الشورى» ينهي استعداداته لاستقبال الأعضاء الجدد

د. محمد المهنا

أنهى مجلس الشورى استعداداته لاستقبال أعضاء المجلس الجدد الذين قضى الأمر السامي الكريم الذي صدر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم أعضاء بالمجلس في دورته السابعة. أوضح ذلك لـ( الرياض) المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا. وقال إن الإدارات المعنية بجهاز المجلس بتوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وضعت الخطط اللازمة قبل فترة وبحسب اختصاصاتها بما يمكن الأعضاء من مباشرة مهامهم وممارسة أعمالهم في اسرع وقت ويتيح لهم التعرف على مراحل اتخاذ القرار في المجلس وطبيعة عمل أجهزته الداخلية وآليات العمل المتبعة فيه ودورها المساند للأعضاء في صناعة القرار داخل المجلس.

وأشار الدكتور المهنا إلى ان الإدارة العامة لشؤون الأعضاء بالمجلس اتمت استعداداتها منذ عدة أشهر وشكلت لهذا الغرض فرق عمل متعددة ووضعت خطة عمل متكاملة للإعداد لاستقبال الأعضاء الجدد تبدأ بالعمل على إعادة تأهيل المكاتب، وتجهيزها وإعداد حقيبة تحوي أنظمة وكتيبات مهمة لعضو المجلس، أبرزها كتاب الدليل الإرشادي لعضو المجلس الذي يتضمن تعريفا باختصاصات المجلس ووحداته الأساسية وآليات عملها، وكذلك منهجيات العمل في اللجان المتخصصة بالمجلس آلية توزيع الأعضاء فيها، وواجبات وحقوق عضو المجلس والخدمات المساندة له، وكذلك معلومات عن الشعبة البرلمانية وآلية عملها، وغيرها من المعلومات المفيدة للعضو قبل ممارسته لأعماله.

ولفت إلى ان الإدارة العامة لشؤون الأعضاء بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة والصيانة انتهت من تهيئة مكاتب الأعضاء وتأمين كافة احتياجاتهم المكتبية والإلكترونية بما يساعد عضو المجلس على مباشرة عمله فور بدء أعمال السنة الأولى من الدورة الجديدة. كما أعدت الإدارة خطة متكاملة لآلية استقبال عضو المجلس الجديد.

واختتم المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا تصريحه مفيدا أنه من المنتظر أن يتم في أول جلسة من جلسات المجلس للسنة الأولى تشكيل لجان المجلس المتخصصة وتوزيع أعضاء المجلس فيها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية