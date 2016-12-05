أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ملتقى يستعرض التجارب الدولية الناجحة في العمل التطوعي

Google+ Print
ملتقى يستعرض التجارب الدولية الناجحة في العمل التطوعي ملتقى يستعرض التجارب الدولية الناجحة في العمل التطوعي

أكد لـ "الرياض" رئيس مركز جود للعمل التطوعي والمنظم لملتقى التجارب الدولية الناجحة للعمل التطوعي إبراهيم بن فرج الخنفري، أن ثقافة التطوع المؤسسية في المملكة مازالت ضعيفة، وأنه يتوجب علينا جميعاً مع الإعلام السعي لنشر تلك الثقافة وبتكاتف الجميع.

وأضاف الخنفري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة للحديث عن مؤتمر التجارب الدولية الناجحة للعمل للتطوعي بشعار تطوع بشغف العالم والذي سيعقد اليوم الاثنين بحضور شخصيات هامة من دول الخليج وسيتعرض عددا من التجارب الدولية مثل تجربة الولايات المتحدة الاميركية في التطوع وعددا من التجارب الخليجية الناجحة، وأن القطاع الخيري رغم تواجده الآن إلا أنه يعتبر قطاعا ناشئا وله دور كبير في المساهمة في الوطن والنهضة من الناحية المعرفية والشبابية، منوهاً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز جود للعمل التطوعي يسعيان لرفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي التي جاءت متوافقة مع رؤية 2030 من 3% إلى أعلى من ذلك والمشاركة فيها.

وأردف الخنفري أن مركز جود للعمل التطوعي يسعى لتطوير وتبني المتطوعين من قبل فرق تطوعية موجودة حاليا وعددها 7 فرق، وأن ملتقى التجارب الدولية الناجحة في العمل التطوعي عمل كمكافأة للمتطوعين في اليوم العالمي للتطوع وليتم استفادتهم من ذلك الملتقى.

وذكر الخنفري على هامش المؤتمر الصحافي، انه من اسمى اهداف التنمية الاجتماعية في رؤية٢٠٣٠ هو زيادة عدد المتطوعين من عشرات الآلاف من المتطوعين إلى مليون متطوع مع بداية عام ٢٠٣٠م، وأنه لأجل الوصول للهدف السامي في رؤية ٢٠٣٠ يتطلب الأمر البدء بغرس مفهوم التطوع بشكل أكبر في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن هناك سعيا جادا ليكون العمل الخيري عملا مؤسسيا مستديما، وأن هناك تمنيا لأن يتم استقطاب الخبرات من الخارج وإدراجها وإشراكها في منظومة العمل التطوعي في المملكة. موضحاً بأن التكامل مطلوب في مجال العمل التطوعي، وأن المملكة من الآن ستكون من أكثر الدول التي تعرض تجاربها في العمل التطوعي، مبيناً أن الإعلام له دور في مواكبة التطورات الاخرى في العمل التطوعي.

وقال الخنفري "سيسعى الملتقى الذي يهدف لإثراء المجتمع من خلال العمل التطوعي والاستفادة من التجارب الدولية وبالأخص التجارب الخليجية، بإذن الله إلى عرض التجارب الدولية التي ستساهم في غرس ثقافة التطوع لدى الشباب الطموح، وان الاستعداد بدأ لهذا الملتقى لأكثر من أربعة اشهر وقد كان قائماً على الجهود التطوعية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف