جائزة «سيد جنيد» الدولية للقرآن الكريم تكرم السميح

تكريم د. السميح في البحرين

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، أقيم الحفل الختامي لجائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم في دورتها الرابعة عشر لعام 1438هـ.

وقد كرَّمت اللجنة المنظمة للجائزة ضيف شرف الجائزة الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. منصور بن محمد السميح.

جاء ذلك ضمن برنامج حفل تكريم الفائزين والضيوف المشاركين في الدورة الـ14 من الجائزة التي شارك فيها 60 متسابقاً يمثلون 60 دولة في جامع الفاتح بالمنامة.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية السميح: إن هذه الجائزة الموفقة عطاء مبارك من مملكة البحرين الشقيقة، تسهم في احتواء الشباب المسلم في العالم، وتوجيههم نحو كتاب الله تعالى، مشيداً بما رآه في الجائزة من حسن التنظيم، وعناية بأهل القرآن الكريم، وإكرامهم بالجوائز المحفزة لهم على التنافس على كتاب الله تعالى، وما تقدمه جمعية خدمة القرآن الكريم من تكريم للحفظة واهتمام بهم، معبراً عن شكره الجزيل لجمعية خدمة القرآن الكريم ورئيس مجلس الإدارة الشيخ إسحاق بن راشد الكوهجي واللجنة المنظمة للجائزة، وفي مقدمتهم الشيخ عبدالغني العمري رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة، الذي يبذل جهداً كبيراً في مسيرة الجائزة، وإنجاز أعمالها وتطويرها عاما بعد عام.