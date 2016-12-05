أمير الرياض يشارك سفارة الإمارات احتفالها باليوم الوطني

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء أمس، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض. وكان في استقبال سموه في مقر الحفل, القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة مرشد أحمد الرميثي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

أمير الرياض مشرفاً الحفل

الأمير فيصل بن بندر مشاركاً في الحفل

الأمير فيصل بن بندر والقنصل الرميثي خلال الحفل

جانب من احتفال السفارة الإماراتية باليوم الوطني

الزميل صالح الحماد مدير التحرير مقدماً تهاني «الرياض» (عدسة/ محمد المباركي)