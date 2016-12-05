وزير الثقافة والإعلام يثمن جهود الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي مساء امس الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود - حفظه الله - في زياراته الرسمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت، وذلك بفندق الرتز كارلتون بأبو ظبي.

وثمن معاليه خلال اللقاء دور الوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين, وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال جولة الملك المفدى للدول الشقيقة، مؤكداً ضرورة أن تمثل التغطية حجم الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة. وفي ختام اللقاء استمع الدكتور الطريفي إلى أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير والصحفيين.

د. الطريفي أكد ضرورة مواكبة التغطية لحجم الزيارة الميمونة