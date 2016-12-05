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وزير الحرس الوطني يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة

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وزير الحرس الوطني يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة وزير الحرس الوطني يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتب سموّه بالوزارة أمس، الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة فريق أول.

وهنأ سموه، بن لبده بهذه المناسبة، سائلاً الله -عز وجل- أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

من جانبه، أعرب الفريق أول فيصل بن لبده عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجمـيع القوات العسكرية -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعم سموه الدائم، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة الغالية.

حضر التقليد نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء الهيئات العسكرية.

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