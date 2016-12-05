تركي بن طلال يدعو لاندماج ثقافي بين جامعات السعودية وتركيا

الأمير تركي بن طلال

دعا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى ضرورة ربط التنسيق الإستراتيجي بين المملكة وتركيا بمصالح اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على رفاه الشعبين، عبر "الاستثمار في البشر لا الحجر فقط"، مشدداً على أهمية وحيوية الاندماج الثقافي بين الجامعات وكليات التاريخ والأنشطة الثقافية والتبادل الرياضي والفني والطبي، وعدم الاكتفاء باللجان والمنتديات.

وأكد في كلمته أمام "قمة البسفور" السابعة التي عقدت أخيراً في اسطنبول، أن كل ما يحتاجه البلدان للوصول الى المستوى النموذجي المأمول من العلاقات في ظل قيادتيهما الحكيمتين قليل من التدبر والتفكير، مضيفاً "إن تسخير القدرات الهائلة التى تحتاجها الأمة والموجودة لدى البلدين باتجاه القضايا الكبرى التي تحوم حولها لأمر حيوي، لتظلا جنبا إلى جنب في وجه المكائد التي تحاك من كل اتجاه"، مشيراً إلى أنهما "حصن أهل السنة والجماعة".

ولفت إلى العلاقات التاريحية المتجذرة بين البلدين منذ توقيع أول معاهدة بين البلدين في العام 1929، وكان من أهم بنودها أن تسود السكينة والسلم الدائمين وأن يحل بين البلدين صلح لا يتم الاخلال به.

وقال سموه: "إن ما يجمع بين المملكة وتركيا من مرتكزات هي ذاتها المرتكزات التي أمر بها الإسلام وفي مقدمتها العدل والإحسان، والمأمول للمستقبل بين البلدين ولكونهما محورين أساسين لتحقيق الأمن والرفاه لأبناء المنطقة، أن يتصاعد هذا التناغم وأن تكون العلاقة بينهما مباشرة من دون وسيط، وليس كما كانت عليه في عقود مضت".

واضاف: "إن القاسم المشترك بين الكيانين العظيمين هو التلاحم والتقارب بين الشعبين، وكذلك الاعتدال في النهج، والحرص على رفاهية الشعب، والاتفاق على عدم الحياد في القضايا الكبيرة ذات البعد الأخلاقي، كضرورة نيل الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه أو كالتوافق التام في تجريم من يقتل شعبه الذي أؤتمن عليه في سوريا، فلا يجب أن يسمحا بدخول أي طرف أيا كان وينزوي بينهما، فالوشاة والمخربين كثر".