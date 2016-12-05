قسم الصحافة والإعلام بجامعة الإمام في ضيافة «الرياض» القسم النسائي

لوحة لصفحة حواء عام 1385هـ في جريدة الرياض

استقبل القسم النسائي بجريدة الرياض الأربعاء 15 من طالبات البكالوريوس بقسم الصحافة والإعلام الإلكتروني في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يتقدمهن عضوات هيئة التدريس إيمان الخميس ونوير الشمري.

وكان في استقبالهن رئيسة القسم النسائي نوال الراشد والزميلات في القسم، واشتمل اللقاء على ورشة عمل موسعة حول نظام المطبوعات والنشر، وكيفية إدارة المؤسسات الصحفية وبيان أدوات التحرير الصحفي والصفحات النسائية المتخصصة والتحقيقات الميدانية النسائية كما احتوت الورشة على العديد من الأسئلة والمداخلات من الطالبات حول أدبيات وفنون الصحافة، حيث استعرضت الزميلة نوال الراشد تاريخ القسم النسائي طوال 35 عاماً مضت والنجاحات التي حاز عليها عبر التقدير المحلي والدولي لعطاء منسوباته.

وحول سؤال عن دور "الرياض" في دعم طالبات أقسام الصحافة والإعلام أكدت الزميلة الراشد أن هذا نهج دأبت عليه الصحيفة سواء للشباب أو الفتيات مشددة على أهمية ربط دراسة طالبات قسم الصحافة مع تطورات الإعلام الجديد واحتياجات الجمهور.

وفي مداخلة لإحدى الطالبات حول الموقع الإلكتروني للصحيفة أوضحت الراشد بأنه مشروع يعنى بالمتابعة الفورية للأخبار ومدعوم بمقاطع الفيديو والصوت والفلاش والمشاهدات سواء مرئية أو صوتية مشيرة إلى أن الموقع يحظى بمتابعة تصل إلى 3 ملايين زائر.

كما قدمت الراشد للطالبات شرحاً وافياً عن نظام تدفق العمل الرقمي (RAPID Browser) الذي ساهم في تحرير العمل الصحفي ومنتقلاً بالجريدة إلى عصر التقنية الحديثة والتحرير الرقمي منذ العام 2006م.

ثم توالت المداخلات والأسئلة من قبل الطالبات عن معايير انتقاء الأخبار وكيفية تنفيذها في القسم حيث بينت الزميلة الراشد بإسهاب مراحل الإنتاج الصحفي من أخبار واستطلاعات وتحقيقات والتغطيات وآلية العمل فيها وطريقة تنفيذها حتى تصل لمرحلة النشر الورقي.