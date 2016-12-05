افتتاح مؤتمر علم الأمراض والطب المخبري بمشاركة 37 متحدثاً عالمياً

أكد مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج على أهمية المختبرات الطبية كونها أحد أهم الركائز الأساسية في عملية تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن القرارات الأساسية في تشخيص الحالات المرضية تعتمد على دقة النتائج المخبرية.

ونوه في كلمته خلال افتتاحه نيابة عن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي؛ فعاليات مؤتمر المستجدات في علم الأمراض والطب المخبري والذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، أمس، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله جميعا وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من دعم للقطاع الصحي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

الدكتورة بامفلح: هدفنا رفع كفاءة الأطباء في تشخيص الأورام التي تصيب الأطفال

وأضاف المحرج "إن حرص الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية يأتي إيمانا منها بأهمية هذه المؤتمرات والتي ستعود بالنفع، بإذن الله، على كافة الحضور من خلال المشاركة والتفاعل وعرض آخر المستجدات في كافة العلوم والذي بدوره سينعكس على التطوير في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى".. وقالت الدكتورة هناء بامفلح رئيسة اللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر: إن فعاليات المؤتمر تحظى بمشاركة نخبة من الأطباء والمهتمين والمتخصصين في مجال علم الأمراض والمختبرات والذين يمثلون عددا من المستشفيات المرجعية في المملكة إضافة إلى عدد من الخبراء الأجانب القادمين من عدة دول، كاشفة أن عدد المشاركين والمسجلين تجاوز 1000 مشارك سيحصلون على ساعات أكاديمية معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمقدار 16 ساعة تعليم طبي مستمر، موضحة أن المؤتمر سيتضمن سلسلة من المحاضرات تهتم بتقنية ووسائل تشخيص الأمراض لرفع مستوى الدقة في التحاليل المخبرية للوصول إلى تشخيص سليم بإذن الله للحالات المرضية، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات الحديثة في علم الأمراض التشخيصي بشقيه النسيجي والمخبري، كما سيتم في هذه المحاضرات تسليط الأضواء على آخر التطورات العلمية في التشخيص المخبري الدقيق للأورام ولأمراض الجهاز المناعي والأمراض الفيروسية حديثة الإنشاء.

وأكدت الدكتورة بامفلح أن عدد المتحدثين في المؤتمر بلغ 37 متحدثا ما بين طبيب وباحث حيث سيناقش المؤتمر أيضا مواضيع تتعلق في رفع كفاءة الأطباء العاملين في مجال علم الأمراض في تشخيص عدد من الأورام التي تصيب الأطفال وأورام الأنسجة الرابطة. كما سيطرح المؤتمر من خلال محاضراته موضوعات أخرى مثل أهمية إدارة الجودة المخبرية والمستجدات في استخدام التقنيات العلمية الحديثة واستخداماتها في عمليات التشخيص المخبري والنسيجي وكذلك البحث العلمي.

وفي ختام الحفل قام الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بتكريم المتحدثين الأجانب القادمين من خارج المملكة العربية السعودية. وكانت فعاليات المؤتمر قد ناقشت مواضيع مختلفة في المستجدات الحيوية وصعوبات التشخيص في علم الأمراض كأمراض المخ والأعصاب، وأمراض الجهاز المناعي، وإمراض الجلد والعظام وعلم الخلايا التشخيصي، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية لبحث ومناقشة التحديات التشخيصية في أمراض الرئة والرقبة وأمراض الكلى.