أيمن عبد العزيز: البدرى وإيهاب جلال نجوم مباراة الأهلى والمقاصة

كتب أحمد طارق

أشاد أيمن عبد العزيز، مدافع وسط الزمالك والمقاصة السابق، بإدارة الثنائى حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، وإيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة، للمباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بها المارد الأحمر بنتجية 1/0.

أوضح عبد العزيز، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة" أن المباراة كانت تكتيكية على أعلى مستوى، وأجاد المدربان التعامل معها، لافتاً إلى أن إيهاب جلال مدرب جرئ.

وعلق نجم الزمالك السابق على أداء الحكام، مؤكداً أن الأخطاء دائماً لا تكن متعمدة، إلا أنه رافض الطريقة التى يتعامل بها الحكام مع اللاعبين أثناء المباريات، مشيراً إلى أن إبراهيم نور الدين أخطاء فى التعامل مع حسين الشحات لاعب المقاصة، واللاعب لا يستحق البطاقة الصفراء الثانية أو الطرد.