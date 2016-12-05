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النائب عبد المنعم العليمى عن تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة: هنعرض مشاكلنا فى الإعلام

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النائب عبد المنعم العليمى عن تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة: هنعرض مشاكلنا فى الإعلام النائب عبد المنعم العليمى عن تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة: هنعرض مشاكلنا فى الإعلام

>كتب ـ هشام عبد الجليل

أعرب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، عن غضبه بسبب عدم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى تقدم بها إلى البرلمان منذ فترة.

 

وأشار العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا الأمر مخالف للائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على مدد زمنية معينة لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ولكن ما يحدث يعنى ضرب نصوص اللائحة بعرض الحائط وهذا الأمر يشوه صورة البرلمان.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام إلى هذا الأمر حتى لا نترك فرصة لحد بالتطاول على البرلمان، موضحا أنه تقدم بالعديد من الطلبات جميعها فى مصلحة المواطن سواء غلاء الأسعار وبحث مشكلة الحد الأدنى للأجور وأزمة نقص الأدوية وغيره من القضايا المطروحة على الساحة وتؤثر على مصلحة المواطن، قائلا: "يعنى هنناقش المشاكل فى وسائل الإعلام.


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