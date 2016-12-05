ننشر أماكن اختبارات مسابقة تعيين 500 معلما مساعدا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أماكن اختبارات المتقدمين لمسابقة تعيين 50 معلما مساعدا بمحافظة أسوان، التى تنطلق الأسبوع الجارى، بعد تقدم الراغبين بطلبات شغل الوظائف.

وبلغ عدد الأماكن المتاحة للاختبارات 24 مقراً موزعين على 5 إدارات تعليمية بالمحافظة، وهم "أسوان وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وإدفو".

ففى أسوان، حددت "التعليم" مدارس "بدرية حامد الإعدادية، وطه حسين الإعدادية، وكمال عباس ناصر الإعدادية، والفصول الملحقة الإعدادية، واللغات فرنسى الإعدادية".

وفى كوم أمبو حددت التعليم مدارس "الشهيد فتحى الإعدادية، وفاطمة الزهراء الإعدادية، والقهمورى للغات الإعدادية، وطاهر الأنصارى الابتدائية، وأم المؤمنين الابتدائية".

وفى نصر النوبة حددت التعليم مدارس "المالكى الإعدادية، وأبوسمبل الدولية الإعدادية، وكلابشة الإعدادية".

وفى دراو حددت التعليم مدارس "دراو الإعدادية المشتركة، ودراو الابتدائية بنين، والتطوير التكنولوجى بالإدارة".

وفى إدفو حددت التعليم أماكن "التطوير التكنولوجى بالإدارة، والحاسب الآلى بإدارة إدفو، ومدارس العوضلاب الإعدادية، والعطوانى الجديدة الإعدادية، والشهيد حمزة الإعدادية، وأم المؤمنين الإعدادية، والشهداء الإعدادية، واللغات الإنجليزى".