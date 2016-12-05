ضبط تاجر بحوزته 2,5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

قنا - وائل محمد

تمكن قسم مباحث التموين بقنا، من ضبط تاجر لإتهامه بالإتجار فى السوق السوداء وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعوم، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لإعادة الانضباط للأسواق.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، يفيد ضبط (عطية.م) 45 سنة تاجر دقيق ومقيم بدشنا، لتصرفه فى عد 2.5 طن دقيق بلدى مخابز مدعم من قبل الدولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.