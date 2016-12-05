أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط تاجر بحوزته 2,5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

Google+ Print
ضبط تاجر بحوزته 2,5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ضبط تاجر بحوزته 2,5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

>قنا - وائل محمد

تمكن قسم مباحث بقنا، من ضبط تاجر لإتهامه بالإتجار فى السوق السوداء وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعوم، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لإعادة الانضباط للأسواق.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، يفيد ضبط (عطية.م) 45 سنة تاجر دقيق ومقيم بدشنا، لتصرفه فى عد 2.5 طن دقيق بلدى مخابز مدعم من قبل الدولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

 

وبمواجهته أمام اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء