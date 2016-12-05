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لاعب المقاصة: نور الدين ظلمنى .. ونستحق ركلة جزاء

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لاعب المقاصة: نور الدين ظلمنى .. ونستحق ركلة جزاء لاعب المقاصة: نور الدين ظلمنى .. ونستحق ركلة جزاء

>كتب أحمد طارق

أكد حسين الشحات لاعب فريق المقاصة، أنه تعرض للظلم بمنحه البطاقة الصفراء الثانية، بداعى التمثيل للحصول على ركلة جزاء أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

أوضح الشحات، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار " أنه تعرض لعركلة واضحة داخل منطقة الجزاء من على معلول، مشيراً إلى إن إبراهيم نور الدين، ظلمه بمنحه البطاقة الصفراء الثانية "طرد" بداعى التمثيل، فضلاً عن تعنيفه بعد الطرد.


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