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حاكم الفجيرة يطلع على خطط البرنامج الوطني للتسامح

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حاكم الفجيرة يطلع على خطط البرنامج الوطني للتسامح حاكم الفجيرة يطلع على خطط البرنامج الوطني للتسامح

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس في قصر سموه، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.

واطلع سموه خلال اللقاء على أهداف وخطط «البرنامج الوطني للتسامح»، حيث أشاد سموه بدور الوزارة في تعزيز اللحمة المجتمعية، وإثراء وتفعيل التواصل فيما بين أبناء المجتمع الواحد.

ويشتمل البرنامج الوطني للتسامح على عدد من الأسس والمحاور هي الإسلام ودستور الإمارات و«إرث زايد والأخلاق الإماراتية» و«المواثيق الدولية والآثار والتاريخ» و«الفطرة الإنسانية والقيم المشتركة»، إضافة إلى خمسة محاور رئيسية أولها تعزيز دور كحاضنة للتسامح، وثانيها البرنامج الوطنى للتسامح، وثالثها تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب، ورابعها إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، وخامسها الإسهام في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز دور الإمارات كبلد متسامح.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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