حاكم رأس الخيمة يشهد زفاف 117 مواطناً

رأس الخيمة ـ وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس، الاحتفالات الشعبية للعرس الجماعي الوطني 2016 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ45 بزفاف 117 عريساً من أبناء الوطن.

حضور كبير

حضر الاحتفالات التي أقيمت في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح ونظمتها اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي الوطني 2016 برأس الخيمة، الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، ورجل الأعمال فهد محمد الشيراوي صاحب مبادرة العرس الجماعي رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات، الى جانب عدد من اعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية واعضاء اللجنة العليا للعرس الجماعي الوطني وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.

واشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لشباب الوطن وحرصها على إسعادهم.

ثمار الخير

وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تقام في ربوع دولتنا هي إحدى ثمار الخير والعطاء وبادرة طيبة من المبادرات العظيمة التي غرسها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار.

من جانبه أعرب فهد الشيراوي عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، كما توجه بالشكر لرجال الأعمال والمؤسسات لدعمهم ومساهمتهم. من جهتهم عبر العرسان عن فرحتهم ووجهوا جزيل شكرهم لراعي الحفل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولجميع من أسهم ودعم العرس الجماعي.