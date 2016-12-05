أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم رأس الخيمة يشهد زفاف 117 مواطناً

Google+ Print
حاكم رأس الخيمة يشهد زفاف 117 مواطناً حاكم رأس الخيمة يشهد زفاف 117 مواطناً

رأس الخيمة ـ وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس، الاحتفالات الشعبية للعرس الجماعي الوطني 2016 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ45 بزفاف 117 عريساً من أبناء الوطن.

حضور كبير

حضر الاحتفالات التي أقيمت في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح ونظمتها اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي الوطني 2016 برأس الخيمة، الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، ورجل الأعمال فهد محمد الشيراوي صاحب مبادرة العرس الجماعي رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات، الى جانب عدد من اعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية واعضاء اللجنة العليا للعرس الجماعي الوطني وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.

واشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لشباب الوطن وحرصها على إسعادهم.

ثمار الخير

وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تقام في ربوع دولتنا هي إحدى ثمار الخير والعطاء وبادرة طيبة من المبادرات العظيمة التي غرسها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار.

من جانبه أعرب فهد الشيراوي عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، كما توجه بالشكر لرجال الأعمال والمؤسسات لدعمهم ومساهمتهم. من جهتهم عبر العرسان عن فرحتهم ووجهوا جزيل شكرهم لراعي الحفل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولجميع من أسهم ودعم العرس الجماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية