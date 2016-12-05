حاكم الفجيرة: لا نكترث للتهديد بإغلاق مضيق هرمز

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن خط أنابيب النفط الذي دخل الخدمة أخيراً وأصبح جاهزاً لنقل نحو 70% من إنتاج الإمارات النفطي للأسواق العالمية تبدو فكرة ممنهجة وعملية للغاية على المديين الآني والبعيد مما يعني أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز أصبح من الماضي ولا نكترث به كثيراً.

وأضاف سموه: عندما يتحدث العالم نحن نعمل وعندما يختلفون نحن نتفق ضمن أجندة وطنية، والإمارات دولة لا تلهو بالزبد الذي يذهب جفاءً، ولكننا نركز على ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وليس لدينا ما نرد به إلا المنجزات الاستراتيجية على أرض الواقع، فكان لدى الإمارات ما ترد به عملياً عبر إعلانها عن منجز استراتيجي أصبح موجوداً ويتمثل في خط أنابيب اكتمل إنشاؤه منطلقاً من حقول حبشان في أبوظبي إلى الفجيرة ليصب في مينائها الاستراتيجي المتطور مباشرة إلى الناقلات ما ينفي الحاجة إلى مرور النفط الإماراتي بمضيق هرمز.

مضيفاً: ليس لدينا أي خلافات مع دول الإقليم ولا حتى مع العالم، وأيضاً نحن لا نصب الزيت على النار في أي اختلاف في وجهات النظر مع أحد.. وعندما نختلف يكون لنا وجهة نظر لا نفرضها على الآخرين ولا ننتقد كذلك الآخرين على اجتهاداتهم، ونترك للزمن الحكم على مرئياتنا ومرئيات غيرنا.. ليس لنا أي منغصات مع أحد لا في الإقليم أو خارجه، نحن دولة سلام، وحتى إذا ما قلقنا نقلق في صمت والزمن كفيل بحل المشكلات، وكلام الله تعالى يقول «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

وبالنسبة للفجيرة قال سموه: إن الفجيرة خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشهد حالياً ومنذ خمس سنوات تحولاً واسع النطاق يهدف إلى جعل المدينة والإمارة قبلة عالمية ذات اقتصاد تنافسي عالمي.

وأكد سموه أن بناء المواطن الإماراتي كان من أولويات المؤسس الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تولى زمام الأمور مع بداية النهضة المباركة التي قادها منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وأضاف أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفرت لسموه كل ما يريحه لإكمال رسالته التي بدأها، وبعث سموه بمناسبة العيد الوطني الـ 45 رسالة خاصة لأبناء وبنات الإمارات ولكل من يحب ترابها.. جاء فيها: تذكروا أن المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد كان يجثو على ركبتيه لتعانق الإمارات السحاب وعانقته.. رحمك الله يا شيخ زايد الخير.

وتالياً نص حوار صاحب السمو حاكم الفجيرة مع وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 45..

بداية نتشرف بتقديم أسمى التهاني إلى سموكم بمناسبة احتفال الإمارات بمرور 45 عاماً على قيام الاتحاد.. فما هي الدلالة التي يحملها هذا الرقم من عمر دولة الاتحاد المديد «بمشيئة الله تعالى».. وما هي الكلمة التي تتوجهون بها في هذه المناسبة الغالية؟

يسعدني في هذه المناسبة الغالية أن أتقدم بخالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. كما أتوجه بالتهنئة إلى أبناء وبنات وطني الغالي بمناسبة احتفال الإمارات بذكرى مرور أربعة عقود ونيف على قيام الاتحاد المجيد.

رؤية

الإمارات ما بين 1971 و 2016 مسيرة 45 عاماً بدأت برؤية بعيدة النظر من جانب المؤسس الراحل الشيخ زايد، حين رأى في الاتحاد ركيزة أساسية للنماء والتنمية.. ما هي أهم ملامح تلك الرؤية كما عايشتموها؟ وما هي الرسالة التي تودون سموكم نقلها إلى جيل اليوم والغد من أبناء وبنات دولة الاتحاد؟

إن الثاني من ديسمبر من العام 1971 شهد ميلاد دولة الإمارات والتي جاء ميلادها إيذاناً بتحقيق الحلم الذي طالما سعى إليه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متمثلاً في تأسيس دولة اتحادية فتية قوية تركها أمانة في أيد أمينة هي يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، فقاموا بمواصلة قيادة مسيرة التنمية بحكمة وإخلاص وعزم على نهج الآباء المؤسسين.

وقد كانت رؤية المغفور له الشيخ زايد لا حدود لها، إذ وهب نفسه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة الرغدة، وقاد ملحمة البناء من مرحلة الصفر،منطلقاً من رؤية ثاقبة بتسخير عوائد الثروات الطبيعية لبناء الإنسان وإقامة المدارس ونشر التعليم.

أما رسالتي التي أود نقلها لأبناء وبنات الإمارات ولكل من يحب ترابها: تذكروا أن المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد كان يجثو على ركبتيه لتعانق الإمارات السحاب وعانقته.. رحمك الله يا شيخ زايد الخير.

قادة حكماء

صاحب السمو.. عالم القطب الواحد يتغير على وقع التوازنات الدولية الجديدة في حين تعاني منطقة الشرق الأوسط من الانفلات والاضطراب، فما هو سر الأمن والاستقرار الذي تعيشه الإمارات ويغبطها عليه العالم؟

بقدر ما تحيط بمنطقتنا أزمات واحتقانات إقليمية عدة بقدر ما قيّض الله لنا من قادة حكماء، يتميزون ببعد رؤية وحصافة في ترتيب الأمور ومواجهة القضايا بعقل راجح ورأي مستنير، يتعامل مع الوقائع بموضوعية وبحيث تكون مصلحة شعبهم هي الشغل الشاغل والاهتمام الأول.

ويأتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في طليعة أولئك القادة الذين شكلوا ملامح الاستقرار والتنمية والأمن ليس في الإمارات وحدها إنما على مستوى المنطقة بوجه عام.

شيء آخر مهم وهو ليس لدينا أي خلافات مع دول الإقليم ولا حتى مع العالم، وأيضاً نحن لا نصب الزيت على النار في أي اختلاف في وجهات النظر مع أحد.. وعندما نختلف يكون لنا وجهة نظر لا نفرضها على الآخرين، ولا ننتقد كذلك الآخرين على اجتهاداتهم ونترك للزمن الحكم على مرئياتنا ومرئيات غيرنا.. ليس لنا أي منغصات مع أحد لا في الإقليم أو خارجه نحن دولة سلام، وحتى إذا ما قلقنا نقلق في صمت والزمن كفيل بحل المشكلات وكلام الله تعالى يقول «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

اليوم الوطني

ونحن نعيش اليوم مناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 45.. ما هو إنجاز الإمارات الأقرب لقلب سموكم؟

لا أخفي سراً أن الاتحاد هو الإنجاز الأكبر والأقرب لقلبي لأنه هو السبب المباشر لبقية المنجزات التي تحققت بعده، وبالرغم من أن الإمارات تحقق إنجازات مبهرة يوماً تلو الآخر إلا أن فوز الإمارات بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي يظل الأكثر حضوراً في القلب، لأنه إنجاز لم يسبقها إليه أي من دول المنطقة بل والشرق الأوسط برمته.

مفاتيح المستقبل

سموكم مهتم بالتواصل مع أبناء الإمارة من خلال ما يطرحونه في مجلسكم العامر.. كيف تقيّم هذه التجربة.. وما مدى الفائدة التي تحققت منها؟

- نعم اهتم بلقاء أبناء الإمارة، لأن الفجيرة وأهلها في القلب والخاطر ومنصبي تكليف وليس تشريفاً، ونحن نرى في مثل هذه اللقاءات مصدراً للمعرفة والتواصل بيني وبين إخواني مواطني الإمارة وجهاً لوجه، وأنا مؤمن بالتواصل مع إخواني وأبنائي المواطنين على أي وسيلة كانت، وأرغب في أن أسمع وأتعلم من أهالي وأبناء الإمارة، ولا اكتفي بآراء كبار السن فقط ـ مع أنهم خير وبركة ـ لكن يهمني التركيز على تطلعات الأجيال الشابة «مفاتيح المستقبل».

هوية

صاحب السمو.. لماذا لا تحسمون هوية إمارة الفجيرة؟.. هل هي صناعية أم سياحية أم زراعية؟

لدينا خطط مستقبلية لإيجاد ما يلزم من بنية تحتية من مصانع ومخازن وورش للصيانة، كما أن وجود النفط والصناعات البتروكيماوية واللوجستية كلها تشكل دلالات على مستقبل الإمارة الصناعي، أما بخصوص السياحة، فالفجيرة «جوهرة الإمارات السياحية» لديها إمكانيات سياحية كبيرة.

قضية أخرى أرى أن الزراعة ستشكل تحدياً كبيراً لنا من ناحية التربة واستهلاك المياه، خاصة أن عدد المزارع بالإمارة يبلغ حوالي 27 ألف مزرعة، فأرجو أن تتحول المحاصيل إلى محاصيل تحافظ على المياه والتربة.

قدوتنا معلمنا الأول

صاحب السمو.. هل طموحاتك في بناء نهضة إمارة الفجيرة تحققت جميعها أم أن هناك المزيد؟

قدوتنا في بناء النهضة هو معلمنا الأول الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بدأها من الصفر، والآن هي أرقام نفخر بها ويفخر بها شعبنا، والرؤية التي نمتلكها هي المحفز الرئيسي لدينا من أجل إنجاز شيء جديد كل يوم «بإذن الله».. أمامنا الكثير من العمل.. طموحاتنا كبيرة وكثيرة.. لا نتباطأ ولا نلتفت للوراء، ولكن ننظر للأمام وعالياً نحو قمة التطور والريادة لنصبح كما أرادت قيادتنا الرشيدة الرقم «1».. مطلوب منا الكثير من العمل، فأبناء المنطقة الطيبون إذا عمل أحدهم عملاً أحسنه، وهذا ما يريح قلبي ويفرحني لعل الله أراد بنا الخير، حيث مؤشر النهضة مستمر ويرتفع وأكلها يعطي ثماره دائماً.

مسابقة الزمن

هل من نصيحة يا صاحب السمو توجهها لشباب وبنات الإمارات؟

أقول لشبابنا: الإمارات تسابق الزمن في إقلاعها نحو التميز والإبداع وليس سهلاً أن نحافظ على النجاح، فالأمر يتطلب جهداً شاقاً وعملاً متواصلاً، وحينما ينظر الإنسان إلى ما حققه من إنجازات بعين الرضا والزهو لابد أن تتوقف مسيرته وتضمحل قدرته على العطاء، وإنجازات الإمارات ثمرة لنموذجها الوحدوي الناجح لا نريد لها التوقف، فهي أمانة بين أيديكم حافظوا عليها بسلامة العقيدة وصحة التفكير فهما أقصر الطرق لتعزيز إنجازاتنا والوصول إلى القمة، ولا تنجرفوا وراء الفكر الضال فهو أقصر وأقرب الطرق للانهيار والسقوط في حفرة التخلف والرجعية.

250 شركة استثمرت 350 مليون دولار في المنطقة الحرة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أن الفجيرة مدينة تسابق الزمن نحو مستقبل واعد في ظل قيادة واعية، ولا يمكن القول إن هذا التحول مفاجئ وهو مدروس وينفذ حسب أجندة وطنية تقدم فيه كل إمارة مميزاتها التنافسية، تتركز في تمكين الفجيرة من تحقيق أهدافها من خلال بناء اقتصاد قائم على التنوع يحظى بقدرة على استقطاب استثمارات في مشاريع تنمية مستدامة، وتساعد على خلق ثروات للإمارة ورفع مستوى المعيشة لجميع سكانها، ونحن نتبنى سياسة التنويع الاقتصادي، فبجانب الميناء أسسنا منطقة حرّة للتجارة قبل أكثر من عقد من الزمن، وشهدت الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة انتعاشاً وازدهاراً ملحوظين، لا سيما مع قيام أكثر من 250 شركة باستثمار ما يزيد على 350 مليون دولار أميركي في المنطقة الحرة لوحدها، وتغطي الشركات القائمة في المنطقة الحرة تشكيلة واسعة من النشاطات الاقتصادية بما فيها الاتصالات والهندسة والصناعة التحويلية إلى جانب الأنشطة التجارية نتج عن هذا تدفق ما قيمته 80 مليون درهم من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الحرة بالفجيرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت المنطقة الحرة قد تدفقت إليها استثمارات أجنبية تقدر بنحو 9 مليارات درهم في عام 2015 في حين نجحت في استقطاب ما يفوق 250 شركة أجنبية في مجالات متنوعة في العام نفسه بزيادة بلغت 5 بالمائة عن عام 2014.

ومن منطلق التنويع الاقتصادي وجهنا في العام 2011 إلى تأسيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، وهي هيئة مستقلة تعنى برسم السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمارات البترولية، وتهدف لجذب الشركات العالمية ودعم وتنظيم الصناعة النفطية في الإمارة وتضم تحت مظلتها حالياً 12 شركة عالمية متخصصة في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته إلى جانب مصفاة واحدة ويبلغ إجمالي الطاقة التخزينية للفجيرة حالياً 10 ملايين طن متري ستصل إن شاء الله إلى 14 مليون طن خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تتركز سياسة منطقة «فوز» حالياً على جذب استثمارات في مشاريع جديدة تقدم إضافة نوعية لقطاع الطاقة والتخزين في الدولة، وتركز على نشاطات أخرى جديدة تضيف بعداً وعمقاً أكبر لصناعة الطاقة، وتحقق تكاملاً مع المشاريع الحالية في الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، مثل الصناعات البتروكيماوية ومصافي التكرير والغاز المسال.

وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بجانب كل من ميناء الفجيرة والمنطقة البترولية تسهم بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي للإمارة، وتشغل السياحة جزء مهم من النسبة المتبقية، حيث تضم الإمارة 39 منشأة فندقية بها حوالي 3900 غرفة فندقية، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق بنهاية العام الماضي 991.704 نزلاء، وبلغ حجم إيرادات الفنادق ما يقارب 439 مليون درهم، ونتوقع ارتفاع الغرف الفندقية إلى 5 آلاف غرفة مع نهاية العام المقبل، ما يؤشر لحركة نشطة في القطاع السياحي بالإمارة.

ويسطر القطاع العقاري بالإمارة قصة نجاح أخرى أسهمت في تحفيز برامج التنويع الاقتصادي من خلال سلسلة مشاريع تطوير سواء على الواجهة البحرية أو داخل الإمارة.

وأضاف سموه عندما يقترحون، نحن نخطط، وعندما يتحدث العالم، نحن نعمل، وعندما يختلفون، نحن نتفق ضمن أجندة وطنية، والإمارات دولة لا تلهو بالزبد الذي يذهب جفاءً، ولكننا نركز على ما ينفع الناس ويمكث في الأرض وليس لدينا ما نرد به إلا المنجزات الاستراتيجية على أرض الواقع، فكان لدى الإمارات ما ترد به عملياً عبر إعلانها عن منجز استراتيجي أصبح موجوداً ويتمثل في خط أنابيب اكتمل إنشاؤه منطلقاً من حقول حبشان في أبوظبي إلى الفجيرة ليصب في مينائها الاستراتيجي المتطور مباشرة إلى الناقلات ما ينفي الحاجة إلى مرور النفط الإماراتي بمضيق هرمز.

مضيفاً أن خط أنابيب النفط الذي دخل الخدمة أخيراً وأصبح جاهزاً لنقل نحو 70 بالمائة من إنتاج الإمارات النفطي للأسواق العالمية تبدو فكرة ممنهجة وعملية للغاية على المديين الآني والبعيد مما يعني أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز أصبح من الماضي ولا نكترث به كثيراً.

وكان نبأ هذا الخط قد فاجأ العالم، لأن مضيق هرمز تعبره 20 ــ 30 ناقلة عملاقة يومياً بمعدل ناقلة كل ست دقائق في ساعات الذروة وعلى متنها 40 بالمائة من نفط الخليج.. ويشرفنا أن نكون جزءاً من الحل لأي معضلة في المنطقة والعالم، وهذا فخر للإمارات أن نكون جاهزين ومستعدين لمساعدة الجار والصديق في أي أزمة تلوح بالأفق.

ونحن نعمل مع الأشقاء في دول الخليج لما فيه مصلحة شعوبنا، وعلى اعتبار أن دول الخليج تنتج 30 بالمائة من النفط في العالم وتستعد الآن للربط عبر مشروع قطار الاتحاد وعندما أنظر إلى مسار القطار وهو يخترق كثبان الرمال أجد أنه معجزة وسط الصحراء.

حمد الشرقي:

ــ رسالتي لأبناء الإمارات: تذكروا أن زايد كان يجثو على ركبتيه لتعانق الإمارات السحاب

ــ الاتحاد هو الإنجاز الأكبر والأقرب لقلبي وإكسبو 2020 الأكثر حضوراً

ــ ليس لدينا أي خلافات مع دول الإقليم ولا حتى مع العالم ولا منغصات مع أحد

ــ نحن دولة سلام وإذا ما قلقنا نقلق في صمت والزمن كفيل بحل المشكلات

ــ الإمارات تسابق الزمن في إقلاعها نحو التميز وليس سهلاً أن نحافظ على النجاح

ــ أمامنا الكثير من العمل وطموحاتنا كبيرة وكثيرة لا نتباطأ ولا نلتفت إلى الوراء

ــ النفط والصناعات البتروكيماوية واللوجستية دلالات على مستقبل الإمارة الصناعي